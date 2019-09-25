«Трактор» — «Ак Барс»: хозяева произвели обратную замену вратаря

Челябинский «Трактор» за два периода матча с казанским «Ак Барсом» провёл две замены вратаря. После четырёх пропущенных шайб в первом периоде Ивана Федотова сменил Василий Демченко. После двух голов во втором периоде «Трактор» произвёл обратную замену вратаря, вернув Федотова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Трактор»:



Федотов (Демченко);

Терещенко — Виртанен, Кручинин— Попов — Косов;

Карпухин — Сергиенко, Томас — Малыхин — Кэлоф;

Калинин — Жиляков, Трунёв— Карлин — Фатеев;

Бородкин — Ясинский, Коньков — Шаров — Шолохов.



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Викстранд — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;

Журавлёв — Ожиганов, Галиев — Ткачёв — Зарипов;

Хенкель— Педан, Глухов — Михеев — Лукоянов;

Юдин, Фисенко — Основин — Фрэттин, Воронков.

