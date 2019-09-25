«Трактор» — «Ак Барс»: хозяева произвели обратную замену вратаря

Челябинский «Трактор» за два периода матча с казанским «Ак Барсом» провёл две замены вратаря. После четырёх пропущенных шайб в первом периоде Ивана Федотова сменил Василий Демченко. После двух голов во втором периоде «Трактор» произвёл обратную замену вратаря, вернув Федотова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Трактор»:
Федотов (Демченко);
Терещенко — Виртанен, Кручинин— Попов — Косов;
Карпухин — Сергиенко, Томас — Малыхин — Кэлоф;
Калинин — Жиляков, Трунёв— Карлин — Фатеев;
Бородкин — Ясинский, Коньков — Шаров — Шолохов.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;
Журавлёв — Ожиганов, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Хенкель— Педан, Глухов — Михеев — Лукоянов;
Юдин, Фисенко — Основин — Фрэттин, Воронков.
- 25 сентября 2019
-
18:23
-
18:18
-
18:12
-
18:07
-
17:48
-
17:41
-
17:29
-
17:23
-
17:06
-
16:30
-
16:13
-
16:11
-
15:40
-
15:34
-
15:30
-
15:09
-
14:55
-
14:30
-
14:10
-
13:45
-
13:20
-
13:01
-
12:41
-
12:25
-
12:11
-
12:00
-
11:33
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:20
-
10:05
-
09:43
-
09:25
-
09:15