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«Трактор» — «Ак Барс»: хозяева произвели обратную замену вратаря

«Трактор» — «Ак Барс»: хозяева произвели обратную замену вратаря
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» за два периода матча с казанским «Ак Барсом» провёл две замены вратаря. После четырёх пропущенных шайб в первом периоде Ивана Федотова сменил Василий Демченко. После двух голов во втором периоде «Трактор» произвёл обратную замену вратаря, вернув Федотова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Трактор»:

Федотов (Демченко);
Терещенко — Виртанен, Кручинин— Попов — Косов;
Карпухин — Сергиенко, Томас — Малыхин — Кэлоф;
Калинин — Жиляков, Трунёв— Карлин — Фатеев;
Бородкин — Ясинский, Коньков — Шаров — Шолохов.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;
Журавлёв — Ожиганов, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Хенкель— Педан, Глухов — Михеев — Лукоянов;
Юдин, Фисенко — Основин — Фрэттин, Воронков.

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