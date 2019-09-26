Игроки «Спартака» благодарили Гудачека, стоя на коленях
«Спартак» принимал в Москве «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Олега Знарка.
Одним из главных героев матча стал голкипер красно-белых Юлиус Гудачек. 31-летний словак отразил 28 бросков и оформил первый «сухарь» в сезоне. Вратарь провёл первый матч в стартовом составе после травмы. После окончания встречи вратарь произнёс короткую речь в раздевалке, после чего нападающие «Спартака» Мартиньш Карсумс и Каспарс Даугавиньш рухнули перед ним на колени.
Московский клуб во второй раз в сезоне обыграл «Автомобилист». 28 сентября «Спартак» встретится в Балашихе с «Авангардом».
Посмотреть видео эпизода можно в «твиттере» «Спартака».
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