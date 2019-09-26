Гудачек: реагировал на шайбу, а не на игроков «Автомобилиста»

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал результат матча с «Автомобилистом» (1:0).
«Сыграл чуть-чуть на предсезонке, потом травму получил, пропустил время. Первый период прошёл хорошо, у них не было много бросков. Второй период они начали с большинства. Думаю, соперник был даже лучше в этом периоде, но мы забили гол. В третьем периоде играли на все 100%, поэтому и добились результата.
Все матчи тяжёлые. У них хорошие звенья. Дацюк всегда выходил на вбрасывания в нашей зоне. Мне показалось, что он выиграл 90% вбрасываний, благодаря чему они играли в нашей зоне. Кто более опасен – Дацюк или Доус? Я всегда реагировал на шайбу, а не на их игроков.
Очень хотел помочь сегодня команде, так как месяц не играл. После того большинства во втором периоде я уже хорошо себя чувствовал», — передаёт слова Гудачека корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 26 сентября 2019
-
23:01
-
22:46
-
22:46
-
22:43
-
22:41
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:27
-
22:19
-
22:11
-
21:58
-
21:52
-
21:51
-
21:46
-
21:39
-
21:38
-
20:39
-
20:29
-
20:20
-
19:37
-
19:30
-
19:30
-
19:28
-
19:01
-
19:00
-
18:50
-
18:43
-
18:11
-
17:53
-
17:21
-
17:11
-
16:31
-
16:18
-
16:00