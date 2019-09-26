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Гудачек: реагировал на шайбу, а не на игроков «Автомобилиста»

Гудачек: реагировал на шайбу, а не на игроков «Автомобилиста»
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал результат матча с «Автомобилистом» (1:0).

«Сыграл чуть-чуть на предсезонке, потом травму получил, пропустил время. Первый период прошёл хорошо, у них не было много бросков. Второй период они начали с большинства. Думаю, соперник был даже лучше в этом периоде, но мы забили гол. В третьем периоде играли на все 100%, поэтому и добились результата.

Все матчи тяжёлые. У них хорошие звенья. Дацюк всегда выходил на вбрасывания в нашей зоне. Мне показалось, что он выиграл 90% вбрасываний, благодаря чему они играли в нашей зоне. Кто более опасен – Дацюк или Доус? Я всегда реагировал на шайбу, а не на их игроков.

Очень хотел помочь сегодня команде, так как месяц не играл. После того большинства во втором периоде я уже хорошо себя чувствовал», — передаёт слова Гудачека корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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