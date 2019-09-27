Фетисов — о детском хоккее: покупать место в составе — чисто российское ноу-хау

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о коррупции в детском хоккее.
«Лет семь назад, когда я возглавлял комитет по спорту в Совете Федерации, ко мне с этим вопросом пришли родители. Которые просто подсчитали все цифры. На тот момент рынок подкаток, всевозможных доплат за игру, за место в «пятерке», составлял 30 миллионов долларов. Наличными. И это – только в Москве.
Был отправлен депутатский запрос в федерацию. И не один. Ответили отпиской, что всё это ерунда, всё у нас хорошо. Мы много чего делаем на самом деле, помогаем людям. Просто спорт у нас – это какая-то отдельная история. И да, там своя жизнь.
Поэтому ребята и убегают из России как можно быстрее, и за счет конкуренции, за счёт ежедневной борьбы, растут. Какой может быть прогресс, когда большинство российских клубов попросту неконкурентоспособны в сравнении с двумя-тремя лидерами? Плюс ещё и блатные дети, которым сегодня просто покупают место в составах. Это чисто российское хоккейное ноу-хау, как мне кажется.
Ни в одной точке мира людям в голову не придет платить за бесталанного ребенка деньги, чтобы он играл в первом звене. Зачем? В 18 лет он приходит на рынок, и никому там не нужен. То есть, получается, ты за собственные деньги исковеркал судьбу своего ребёнка, изуродовал тренера, сам себя обманул. И в чём кайф?», – цитирует Фетисова РИА «Новости».
- 27 сентября 2019
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