СКА — «Динамо» М: Кузнецов начнёт матч в воротах бело-голубых

СКА и московское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоится сегодня, 28 сентября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В состав хозяев не попали нападающие Ярно Коскиранта и Василий Подколзин, но вернулся Илья Каблуков. У гостей отсутствуют форварды Максим Афиногенов и Андрей Алексеев, защитник Андрей Прибыльский и голкипер Иван Бочаров. Место в воротах бело-голубых займёт Георгий Кузнецов. В заявку вернулись форварды Даниил Тарасов и Иван Муранов, а также защитник Михаил Григорьев.



СКА:



Мельничук (Налимов);

Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Зубарев — Рундблад, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Рукавишников — Галенюк, Якупов — Кемппайнен — Дергачёв;

Земчёнок, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Марченко.



«Динамо» М:



Кузнецов (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;

Зайцев — Лямин, Брюквин — Игумнов — Тарасов;

Григорьев, Михайлов, Муранов — Полыгалов — Индрашис.