СКА — «Динамо» М: Кузнецов начнёт матч в воротах бело-голубых

СКА и московское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоится сегодня, 28 сентября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
В состав хозяев не попали нападающие Ярно Коскиранта и Василий Подколзин, но вернулся Илья Каблуков. У гостей отсутствуют форварды Максим Афиногенов и Андрей Алексеев, защитник Андрей Прибыльский и голкипер Иван Бочаров. Место в воротах бело-голубых займёт Георгий Кузнецов. В заявку вернулись форварды Даниил Тарасов и Иван Муранов, а также защитник Михаил Григорьев.
СКА:
Мельничук (Налимов);
Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Зубарев — Рундблад, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Рукавишников — Галенюк, Якупов — Кемппайнен — Дергачёв;
Земчёнок, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Марченко.
«Динамо» М:
Кузнецов (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;
Зайцев — Лямин, Брюквин — Игумнов — Тарасов;
Григорьев, Михайлов, Муранов — Полыгалов — Индрашис.
- 28 сентября 2019
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