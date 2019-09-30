Галлан: Зыков провёл лучший матч в межсезонье, он был заметным на льду

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Жеран Галлан после предсезонного матча с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1) прокомментировал игру нападающего «рыцарей» Валентина Зыкова, отметившегося дракой.



«Зыков провёл свой лучший матч в нынешнее межсезонье. Он был заметным на льду, чего я и требую. Причём я говорю не о драке», — приводит слова Галлана официальный сайт «Вегаса».



В середине второго периода Зыков уронил форварда «акул» Эвандера Кейна, после чего хоккеисты сошлись в поединке. В результате оба получили по две минуты штрафа. Через полминуты после возвращения на лёд Зыков и Кейн вновь нашли друг друга и продолжили драку. Оба хоккеиста заработали ещё по 5 штрафных минут. Всего по итогам матча Зыков получил 9 штрафных минут.

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