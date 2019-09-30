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Гусев тренируется в звене с Хьюзом и Браттом

Гусев тренируется в звене с Хьюзом и Браттом
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Джерси Дэвилз» продолжает подготовку к матчу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс». Встреча состоится 5 октября, начало — в 2:00 мск.

Как сообщает в своём «твиттере» журналист Аманда Стейн, нападающий Никита Гусев занимается на тренировке во второй тройке нападения с Джеком Хьюзом и Йеспером Браттом.

«Нью-Джерси Дэвилз»:

Шнайдер (Блэквуд);
Грин — Суббэн, Холл — Хишир — Палмьери;
Батчер — Ватанен, Гусев — Хьюз — Братт;
Мюллер — Сиверсон, Коулмэн — Зэйджак — Симмондс;
Кэррик — Теннайсон, Вуд/Боквист — Заха — Хэйден/Руни.

В предсезонном матче с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0) Гусев провёл на льду 14 минут 15 секунд, но не сумел отметиться результативными действиями.

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