Гусев тренируется в звене с Хьюзом и Браттом
«Нью-Джерси Дэвилз» продолжает подготовку к матчу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс». Встреча состоится 5 октября, начало — в 2:00 мск.
Как сообщает в своём «твиттере» журналист Аманда Стейн, нападающий Никита Гусев занимается на тренировке во второй тройке нападения с Джеком Хьюзом и Йеспером Браттом.
«Нью-Джерси Дэвилз»:
Шнайдер (Блэквуд);
Грин — Суббэн, Холл — Хишир — Палмьери;
Батчер — Ватанен, Гусев — Хьюз — Братт;
Мюллер — Сиверсон, Коулмэн — Зэйджак — Симмондс;
Кэррик — Теннайсон, Вуд/Боквист — Заха — Хэйден/Руни.
В предсезонном матче с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0) Гусев провёл на льду 14 минут 15 секунд, но не сумел отметиться результативными действиями.
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