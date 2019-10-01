Хартли — о Щербаке: правила едины для всех. Будем работать и дальше

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил игру нападающего Никиты Щербака в матче с «Металлургом» (3:2).



«Щербак здорово сыграл в матче с «Металлургом». Когда тебя выбирают в первом раунде в НХЛ, это создаёт определённые ожидания. Но нужно сказать, что прошлое необходимо забыть и отбросить, потому что всё самое интересное и самое сложное — впереди.



Мы сидели и разговаривали: разработали определённый план его развития, посмотрели на те моменты, которые необходимо улучшить. Щербак — молодой игрок, ему всего 23 года, но главное у него есть огромное желание и с ним очень приятно работать. Сейчас Никита является частью нашей команды, а правила у нас едины для всех, поэтому будем работать и дальше. В матче с «Магниткой» он действительно здорово себя продемонстрировал», — приводит слова Хартли официальный сайт «Авангарда».