ХК «Сочи» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив минскому «Динамо»

Минское «Динамо» на домашней площадке оказалось сильнее хоккейного клуба «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 ОТ.



Первые 20 минут матча прошли без голов. На старте второго периода подопечные Крэйга Вудкрофта открыли счёт, заброшенной шайбой отметился нападающий Дрю Шор. На 46-й минуте черноморский коллектив восстановил равновесие в счёте усилиями форварда Сергея Шмелёва. Оставшееся основное время прошло без заброшенных шайб, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу хозяевам принёс Артём Демков.