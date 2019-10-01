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ХК «Сочи» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив минскому «Динамо»

ХК «Сочи» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив минскому «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» на домашней площадке оказалось сильнее хоккейного клуба «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 ОТ.

Первые 20 минут матча прошли без голов. На старте второго периода подопечные Крэйга Вудкрофта открыли счёт, заброшенной шайбой отметился нападающий Дрю Шор. На 46-й минуте черноморский коллектив восстановил равновесие в счёте усилиями форварда Сергея Шмелёва. Оставшееся основное время прошло без заброшенных шайб, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу хозяевам принёс Артём Демков.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2019, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
ОТ
ХК Сочи
Сочи
1:0 Пулккинен (Шор) – 21:02' (5x5)   1:1 Шмелёв (Росен, Бертильссон) – 45:15' (5x5)   2:1 Демков (Паре) – 61:05' (3x3)
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