Знарок: хочу, чтобы «Спартак» никогда не сдавался

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги московского дерби с ЦСКА (3:9).



«Первый период неплохо отыграли, а во втором провалились. Правильно сказал Никитин, что бывают такие игры. Через это тоже надо пройти. Ошибки нужно разобрать и двигаться дальше. Здесь не скажешь ничего другого. Знаете, есть такое качество – никогда не сдаваться. Вот я хочу, чтобы у команды это качество тоже было.



Сказал сейчас команде, что не они нас обыграли, а мы сами проиграли ЦСКА. Мы допустили ошибки, которые нельзя было делать. Это не от настроения зависит, просто вот такие ошибки. Мы играли с чемпионом, и у них хорошая команда, много олимпийских чемпионов во главе с тренером. Сейчас – вот так. Надеюсь, в следующий раз будет по-другому. Москва не сразу строилась.



Поспешил с заменой вратаря? Да не то что поспешил, там Гудачека после третьей нужно было менять. Не помогли ему защитники, но здесь череда таких ошибок, после которой приходится как-то встряхивать команду. Не встряхнул», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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