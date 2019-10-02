Ландеског: я постепенно забываю шведский язык. Приходится заниматься

Шведский нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског рассказал, почему говорит на английском языке без акцента.
«Я переехал в Канаду, в город Китченер, когда мне было 16 лет, чтобы играть в Молодёжной хоккейной лиге Онтарио. Тогда у меня был акцент. Надо мной смеялись, шутили, и я постарался как можно быстрее от него избавиться. Теперь моя жена жалеет, что у меня нет шведского акцента. Говорит, что это было бы здорово. Наверное, у меня его нет. Забавно, но многие мне говорят, что у меня речь парня из канадских прерий.
В Швеции в школах учат английский язык с третьего класса. Там ты узнаешь, как сказать «да», «нет», как назвать себя, поздороваться и так далее. Потом больше. Когда я приехал в Китченер, мой английский был лучше, чем в среднем в Швеции для ребят моего возраста. В моём понимании язык помогал мне познакомиться с другим образом мышления, потому что я хотел играть в НХЛ, хотел переехать в Северную Америку. Я решил, что английский язык поможет мне осуществить мечту, пригодится в карьере и жизни. … Я хотел говорить, как говорят американцы. Если бы моя жена не была канадкой, то, возможно, всё было бы немного иначе. Но сейчас мы дома говорим только по-английски. Я со своей собакой общаюсь по-английски. Теперь мне приходится заниматься шведским языком, потому что я его постепенно забываю. Я не шучу. И сложно переключаться с одного языка на другой», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
- 2 октября 2019
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