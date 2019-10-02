ВХЛ представила логотип «Русской классики» в Тюмени

22 декабря 2019 года в Тюмени состоится восьмая «Русская классика», в которой местный «Рубин», обладатель золотых медалей прошлого сезона, примет своего принципиального соперника — курганское «Зауралье». ВХЛ представила логотип мероприятия.
«Русская классика» — матч регулярного чемпионата под открытым небом, ставший визитной карточкой Высшей хоккейной лиги. Первая «Русская классика» состоялась 17 февраля 2012 года в Красноярске. Почин сибирского города поддержали Челябинск, Нижний Тагил, Тверь, Москва, Курган и Альметьевск. За это время мероприятие ВХЛ обрело международный статус и было включено в мировой перечень хоккейных матчей под открытым небом. Матч в Тюмени станет восьмым подобным мероприятием.
Каждая «Русская классика» уникальна — в зависимости от участников и места проведения меняется логотип и перечень мероприятий, сопровождающих главное событие. Новая эмблема «Русской классики» выполнена в стилистике герба Тюменской области. В логотипе использованы зеленый и синий цвета, а также основной элемент герба — два обращённых друг к другу соболя, являющихся символом Сибири и олицетворяющих собой богатство, природную и историческую ценность региона», — указано на сайте лиги.
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