Андерссон прокомментировал свой конфуз на церемония открытия сезона «Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:4 (1:1, 2:2, 3:1) в пользу хозяев.

Перед началом матча необычный эпизод произошёл со шведским форвардом «синерубашечников» Лиасом Андерссоном. На льду проходила традиционная презентация команды, в ходе которой игроки «Рейнджерс» по очереди выкатывались из подтрибунного помещения к центральному кругу площадки. Андерссон не смог проделать этот путь, зацепившись за телевизионный кабель.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.

Сегодня был важный матч! Давайте забудем об этом (о падении. — Прим. «Чемпионата») и насладимся победой. Вперёд, «Рейнджерс», — написал нападающий в «Твиттере», снабдив сообщение смеющимися смайликами.