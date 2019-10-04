«Сочи» одолел в овертайме «Авангард», отыгравшись с 0:3

ХК «Сочи» принимал «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев.
Никита Пивцакин вывел гостей вперёд на 8-й минуте встречи, а чуть позже Роб Клинкхаммер укрепил преимущество «ястребов», реализовав большинство. В концовке второго периода Клинкхаммер оформил дубль и забросил третью шайбу в ворота «леопардов». На первых минутах третьего периода Мальте Стрёмвалль отыграл один гол, а несколько минут спустя Денис Александров сократил отставание в счёте до минимума. На последней минуте основного времени Роберт Росен перевёл матч в овертайм, где победу хозяевам принёс Стрёмвалль, оформивший дубль.
«Сочи» прервал серию из четырёх поражений, «Авангард» проиграл впервые за три матча. 6 октября подопечные Сергея Зубова встретятся дома с «Амуром», а омский клуб в этот же день сыграет на выезде с «Локомотивом».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 4 октября 2019
-
22:30
-
22:07
-
22:01
-
21:49
-
21:12
-
20:49
-
20:42
-
20:29
-
20:18
-
19:58
-
19:27
-
19:05
-
18:45
-
18:35
-
18:26
-
17:51
-
17:43
-
17:21
-
16:57
-
16:47
-
16:15
-
15:54
-
15:35
-
15:18
-
15:15
-
15:00
-
14:33
-
14:15
-
14:01
-
13:45
-
13:16
-
13:10
-
12:47
-
12:33
-
12:10