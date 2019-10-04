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«Сочи» одолел в овертайме «Авангард», отыгравшись с 0:3

«Сочи» одолел в овертайме «Авангард», отыгравшись с 0:3
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» принимал «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев.

Никита Пивцакин вывел гостей вперёд на 8-й минуте встречи, а чуть позже Роб Клинкхаммер укрепил преимущество «ястребов», реализовав большинство. В концовке второго периода Клинкхаммер оформил дубль и забросил третью шайбу в ворота «леопардов». На первых минутах третьего периода Мальте Стрёмвалль отыграл один гол, а несколько минут спустя Денис Александров сократил отставание в счёте до минимума. На последней минуте основного времени Роберт Росен перевёл матч в овертайм, где победу хозяевам принёс Стрёмвалль, оформивший дубль.

«Сочи» прервал серию из четырёх поражений, «Авангард» проиграл впервые за три матча. 6 октября подопечные Сергея Зубова встретятся дома с «Амуром», а омский клуб в этот же день сыграет на выезде с «Локомотивом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2019, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Пивцакин (Семёнов) – 07:34' (5x5)   0:2 Клинкхаммер (Андригетто, Шумаков) – 09:17' (5x4)   0:3 Клинкхаммер (Щербак) – 36:40' (5x5)   1:3 Стрёмвалль (Александров, Шмелёв) – 43:17' (5x5)   2:3 Александров (Росен) – 48:22' (5x5)   3:3 Росен (Стрёмвалль, Капустин) – 59:21' (5x4)   4:3 Стрёмвалль – 61:19' (4x3)
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