«Сочи» одолел в овертайме «Авангард», отыгравшись с 0:3

ХК «Сочи» принимал «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев.



Никита Пивцакин вывел гостей вперёд на 8-й минуте встречи, а чуть позже Роб Клинкхаммер укрепил преимущество «ястребов», реализовав большинство. В концовке второго периода Клинкхаммер оформил дубль и забросил третью шайбу в ворота «леопардов». На первых минутах третьего периода Мальте Стрёмвалль отыграл один гол, а несколько минут спустя Денис Александров сократил отставание в счёте до минимума. На последней минуте основного времени Роберт Росен перевёл матч в овертайм, где победу хозяевам принёс Стрёмвалль, оформивший дубль.



«Сочи» прервал серию из четырёх поражений, «Авангард» проиграл впервые за три матча. 6 октября подопечные Сергея Зубова встретятся дома с «Амуром», а омский клуб в этот же день сыграет на выезде с «Локомотивом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.