Варламов — о матче с «Вашингтоном»: мне надо немного поменять свою игру

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1:2). Россиянин отразил 26 бросков из 28, но это не помогло его команде одержать победу.



«Играть с «Вашингтоном» всегда нелегко. Мы сегодня сделали много хорошего, создавали много опасных моментов, но шайба не шла в ворота. Сегодня я почувствовал, насколько игра быстрее, чем в предсезонке. Особенно в первом периоде. Так что мне надо немного поменять свою игру. Вообще, тяжёлое получилось поражение», — приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ.



31-летний Варламов защищал цвета «Вашингтона» с 2008 по 2011 год, после чего на протяжении восьми лет выступал за «Колорадо Эвеланш».

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