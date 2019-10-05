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«Адмирал» переиграл «Куньлунь» и одержал третью победу в четырёх матчах

«Адмирал» переиграл «Куньлунь» и одержал третью победу в четырёх матчах
Хоккей / КХЛ 0

«Адмирал» принимал во Владивостоке «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Светлова.

Первый период завершился без заброшенных шайб, а на 37-й секунде второго игрового отрезка Мартин Бакош вывел хозяев вперёд. В третьем периоде преимущество российского клуба укрепил Олег Ломако. На 50-й минуте Итан Верек отыграл один гол, но на большее гостей не хватило.

Клуб из Владивостока одержал третью победу в последних четырёх матчах регулярного чемпионата, «Куньлунь» потерпел второе поражение подряд. 7 октября «Адмирал» примет во Владивостоке «Нефтехимик», а «драконы» проведут домашние матчи с клубом из Нижнекамска 9 и 10 октября.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2019, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Бакош (Бутузов) – 20:37' (5x5)   2:0 Ломако (Мищенко) – 44:29' (5x5)   2:1 Верек (Осипов) – 49:11' (5x5)
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