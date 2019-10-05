«Адмирал» переиграл «Куньлунь» и одержал третью победу в четырёх матчах

«Адмирал» принимал во Владивостоке «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Светлова.
Первый период завершился без заброшенных шайб, а на 37-й секунде второго игрового отрезка Мартин Бакош вывел хозяев вперёд. В третьем периоде преимущество российского клуба укрепил Олег Ломако. На 50-й минуте Итан Верек отыграл один гол, но на большее гостей не хватило.
Клуб из Владивостока одержал третью победу в последних четырёх матчах регулярного чемпионата, «Куньлунь» потерпел второе поражение подряд. 7 октября «Адмирал» примет во Владивостоке «Нефтехимик», а «драконы» проведут домашние матчи с клубом из Нижнекамска 9 и 10 октября.
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
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