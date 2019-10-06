«Барыс» — «Северсталь»: гости заменили вратаря уже на 3-й минуте матча

«Барыс» принимает в Астане «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Тренерский штаб череповецкого клуба принял решение заменить вратаря уже на 3-й минуте встречи. К тому моменту Владислав Подъяпольский пропустил две шайбы, вместо него на лёд вышел Рафаэль Хакимов. В первом случае Подъяпольского огорчил Кёртис Валк, во втором — Эрик Тангрэди.

Посмотреть видео второго гола «Барыса» можно на официальном сайте КХЛ.

«Барыс»:



Карлссон (Паскуале)

Маклюков — Диц, Пакаринен — Найт — Старченко

Метальников — Блэкер, Михайлис — Валк — Тангрэйди

Клещенко — Шалапов, Акользин — Шестаков — Шевченко

Данияр См., Асетов — Сагадеев — Петухов



«Северсталь»:



Подъяпольский (Хакимов);

Хлыстов — Балдаев, Монахов — Якимов — Лишка;

Хохлов— Хабаров, Марковин — Кодола — Морозов;

Провольнев — Кудако, Вовченко — Трубачёв— Гераськин;

Рогов, Захарчук — Николишин— Лапенков, Алексеев.