Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Талисман «Трактора» пробежал полумарафон в Казани

Талисман «Трактора» пробежал полумарафон в Казани
Хоккей / КХЛ 0

Талисман «Трактора», вдохновлённый победой в выездном матче со СКА (2:1), поехал в Казань и пробежал дистанцию 21,1 км, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Она преодолена за 1 час 57 минут. Теперь талисман начнёт подготовку к марафону.

«Мишенька добежал! Дистанция 21,1 км преодолена за 1 час 57 минут, и теперь наш талисман начнёт подготовку к марафону! Спасибо всем, кто так тепло поддерживал на дистанции, в очередной раз убедились, как много болельщиков у челябинского «Трактора»! Всем — бег и амбициозных целей!» — гласит сообщение в «инстаграме» челябинского клуба.

В настоящий момент «Трактор» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В 16 матчах подопечные Петериса Скудры набрали 15 очков.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» «Трактора».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019