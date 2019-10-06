Талисман «Трактора» пробежал полумарафон в Казани

Талисман «Трактора», вдохновлённый победой в выездном матче со СКА (2:1), поехал в Казань и пробежал дистанцию 21,1 км, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Она преодолена за 1 час 57 минут. Теперь талисман начнёт подготовку к марафону.



«Мишенька добежал! Дистанция 21,1 км преодолена за 1 час 57 минут, и теперь наш талисман начнёт подготовку к марафону! Спасибо всем, кто так тепло поддерживал на дистанции, в очередной раз убедились, как много болельщиков у челябинского «Трактора»! Всем — бег и амбициозных целей!» — гласит сообщение в «инстаграме» челябинского клуба.



В настоящий момент «Трактор» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В 16 матчах подопечные Петериса Скудры набрали 15 очков.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» «Трактора».