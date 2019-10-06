«Локомотив» — «Авангард»: Макаров заменил Щербака в первом звене гостей

Стали известны составы «Локомотива» и «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Ярославле. Встреча состоится сегодня, 6 октября, начало — в 17:00 мск.



В состав гостей не попал нападающий Никита Щербак, его в первом звене заменил Игорь Макаров.



«Локомотив»:



Коновалов (Исаев);

Кронвалль — Савченко, Ландер — Да Коста — Каюмов;

Рафиков — Осипов, Полунин — Иванов — Коваленко;

Накладал — Н. Аверин, Кудрявцев — Алексеев — Красковский;

Мисюль, Свитов, Е. Аверин — Апальков — Ильенко.



«Авангард»:



Судницин (Бобков);

Бондарев — Покка, Макаров — Семёнов — Андригетто;

Пивцакин — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;

Мартынов — Манухов, Дедунов — Стась — Потапов;

Спиценко, Грачёв — Пьянов — Кошелев.