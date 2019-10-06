«Локомотив» — «Авангард»: Макаров заменил Щербака в первом звене гостей
Стали известны составы «Локомотива» и «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Ярославле. Встреча состоится сегодня, 6 октября, начало — в 17:00 мск.
В состав гостей не попал нападающий Никита Щербак, его в первом звене заменил Игорь Макаров.
«Локомотив»:
Коновалов (Исаев);
Кронвалль — Савченко, Ландер — Да Коста — Каюмов;
Рафиков — Осипов, Полунин — Иванов — Коваленко;
Накладал — Н. Аверин, Кудрявцев — Алексеев — Красковский;
Мисюль, Свитов, Е. Аверин — Апальков — Ильенко.
«Авангард»:
Судницин (Бобков);
Бондарев — Покка, Макаров — Семёнов — Андригетто;
Пивцакин — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Мартынов — Манухов, Дедунов — Стась — Потапов;
Спиценко, Грачёв — Пьянов — Кошелев.
- 6 октября 2019
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