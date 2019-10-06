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«Локомотив» — «Авангард»: Макаров заменил Щербака в первом звене гостей

«Локомотив» — «Авангард»: Макаров заменил Щербака в первом звене гостей
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы «Локомотива» и «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Ярославле. Встреча состоится сегодня, 6 октября, начало — в 17:00 мск.

В состав гостей не попал нападающий Никита Щербак, его в первом звене заменил Игорь Макаров.

«Локомотив»:

Коновалов (Исаев);
Кронвалль — Савченко, Ландер — Да Коста — Каюмов;
Рафиков — Осипов, Полунин — Иванов — Коваленко;
Накладал — Н. Аверин, Кудрявцев — Алексеев — Красковский;
Мисюль, Свитов, Е. Аверин — Апальков — Ильенко.

«Авангард»:

Судницин (Бобков);
Бондарев — Покка, Макаров — Семёнов — Андригетто;
Пивцакин — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Мартынов — Манухов, Дедунов — Стась — Потапов;
Спиценко, Грачёв — Пьянов — Кошелев.

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