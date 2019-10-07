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Крикунов: отсутствие Яшкина в матче с «Сибирью» — плановая замена

Крикунов: отсутствие Яшкина в матче с «Сибирью» — плановая замена
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги выездного матча с «Сибирью» (0:1).

«Вроде бы начали неплохо матч, единственное — не удалось забросить голы. Первый гол пропустили, когда ошибся молодой защитник Андрей Прибыльский, который проиграл борьбу, выпустил нападающего на ударную позицию и нам забили гол. К сожалению, больше ни одна, ни другая команда голов не забила.

Отсутствие Яшкина и Петерссона — это у нас плановые замены, где-то игроки подсели, пока есть люди для ротации, мы их и используем. Александр Ерёменко у нас приболел ещё в августе, у него обнаружили аппендицит. После аппендицита он ещё не вошёл в игру, но вот-вот его уже стоит ждать», — передаёт слова главного тренера корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.

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