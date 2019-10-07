Яковлев: сегодня «Сибирь» выгрызла победу у «Динамо»

Нападающий «Сибири» Алексей Яковлев поделился эмоциями от матча с московским «Динамо» (1:0). Форвард стал автором единственной заброшенной шайбы.



«Очень сложная игра. Очень много блокированных бросков, сегодня все пластались. Был единый коллектив на льду. Благодаря этому мы и выиграли сегодня – выгрызли эту победу. Нужно не останавливаться, гнуть свою линию. Если ты остановишься, то тебя сожрут.



Насколько психологически давило то, что последний раз забивал в 2016-м? Это шайба была очень важна. Спасибо Данилу Романцеву и Владимиру Первушину за то, что помогли мне забить. Я хочу помогать команде, нужно продолжать работать дальше.



Мы играем каждый матч за счёт эмоций, нужно биться одним коллективом. За счёт этого у нас и появляются силы. Тупо провести весь сезон на физике не получится, всё равно нужно доставать эмоции каждый матч. Не заостряли внимания на том, что ещё не было сухих побед. Просто сконцентрировались на обороне.



На что просили обратить внимание тренеры в игре «Динамо»? Нас готовили к убойному большинству «Динамо». Там хорошие головастые и рукастые ребята. Нельзя было давать им шанса, нельзя было удаляться. Мы выстояли, все ребята отпластались», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.