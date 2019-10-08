Рижское «Динамо» расторгло контракт с Давидом Улльстрёмом

Рижское «Динамо» приняло решение расторгнуть контракт с форвардом Давидом Улльстрёмом, сообщается на официальном сайте КХЛ.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий забросил две шайбы и сделал три результативные передачи в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ, заработав показатель полезности «0» и набрав две штрафные минуты. Шведский форвард занимал третье место в списке лучших бомбардиров команды, на момент помещения в список отказов отставая на одно очко от Брэндона Макмиллана и Лауриса Дарзиньша.



30-летний швед ранее уже выступал в Континентальной хоккейной лиге. Ранее он защищал цвета «Локомотива», «Северстали», «Сибири» и минского «Динамо». В общей сложности на его счету 85 (47+38) очков в 180 матчах.