Денег им будет мало. Легионеры, способные стать новыми звёздами КХЛ

Близится сезон КХЛ, в котором мы увидим новые, или хорошо забытые старые лица легионеров. Кто-то сменил Северную Америку на Россию в надежде получить больше доверия, кто-то до этого здорово выступал в европейских лигах, а другие пытаются реанимировать затухающую карьеру. «Чемпионат» представляет список иностранцев, которые способны приятно удивить болельщиков своей игрой.

Предсезонка: 7 игр, 5+3 очков

Улльстрём хорошо знаком с КХЛ, с 2013 по 2016 год он успел поиграть за пять команд, но наиболее яркое выступление показал лишь в «Сибири». С тех пор швед успел поиграть за родной ХВ71 и съездить на один год в АХЛ.

В рижском «Динамо» он призван заменить лидера атак Линуса Виделля, и пока что у него это неплохо получается. Улльстрём не набрал очков только в двух матчах предсезонки, полезен в большинстве и в целом смотрится здорово.

Давид Улльстрём Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

Лукас Бенгтссон

Предсезонка: 9 игр, 0+2 очка

Приглашение шведского защитника в СКА изначально воспринималось довольно скептически – никаких особенных достижений у него не было, в сборную он начал привлекаться только в прошлом году на Евротуре.

Очков на предсезонке у Бенгтссона раз-два и обчёлся, но его чаще всего задействуют в большинстве и меньшинстве, да и в равных составах он смотрится вполне уверенно. В СКА смотрят на шведа как на лидера обороны, который может помочь в атаке. С пушкой Херсли он, конечно, не сравнится, но не стоит удивляться, если защитник будет набирать много очков.

Питер Холланд

Предсезонка: 8 игр, 5+5 очков

Холланд был выбран в первом раунде драфта НХЛ в 2009 году, но в сильнейшей лиге мира так до конца и не закрепился, а последний год не вылезал из АХЛ. Там, впрочем, он играл вполне неплохо (65 очков в 73 играх), и сейчас в «Автомобилисте» показывает более чем отличную статистику.

Холланд наигрывается в звене с Джеффом Плэттом, и может не только стать одним из ведущих центров (после Дацюка), но и «прокачать» своего партнёра, карьера которого в последнее время шла на спад. Плэтт уже – лидер «Автомобилиста» по количеству голевых моментов.

Предсезонка: 2 игры, 1+1 очков

За плечами у русского чеха – более 300 матчей в НХЛ, и, хотя он ни разу не набирал более 20 очков за сезон, для «Динамо» Яшкин должен стать хорошим усилением. Он подписал контракт в конце предсезонки, провёл два матча и отличился голом в первой же встрече.

Крикунов рассчитывает на его связку с Вадимом Шипачёвым. Для Яшкина место в первом звене – это хорошая возможность проявить себя и показать, что его удел – не только толкаться на пятачке и бегать в качестве чеккера.

Крикунов: Яшкин может остаться в первом звене, у Тарасова опять желудок

Эмели Рясянен

Предсезонка: 6 игр, 0+0 очков

Рясянен – не новичок в КХЛ, в прошлом сезоне он провёл за «Йокерит» 13 матчей, а весной ненадолго уехал в АХЛ, но вернулся. Рясянену 20 лет, но этим летом его игровое время заметно увеличилось, порой он выходил и во второй паре обороны. Его игра и не кружит голову и высокой результативности от него ждать не стоит, но у «Йокерита» может появиться ещё один добротный, жёсткий защитник.

Ессе Виртанен

Предсезонка: 7 игр, 0+1 очков

Виртанен – потенциально одна из главных находок «Трактора». С ним челябинцы закрыли позицию основного защитника, на которого можно положиться в любой ситуации. Атаке главным образом должен помогать Бэйлен, но и Виртанен по прошлым сезонам в «Фэрьестаде» зарекомендовал себя отличным распасовщиком. Если он приноровиться забивать и раздавать передачи в КХЛ, кто знает, может, он будет бороться за звание лучшего защитника-бомбардира?

Предсезонка: 6 игр, 2+0 очков

В этом году легионеры «Трактора» не должны разочаровать. Седлак никогда не отличался высокой результативностью, а в НХЛ его и вовсе задействовали по минимуму. Седлак перешёл в КХЛ, чтобы получить больше свободы действий в атаке и игрового времени. В «Тракторе» он наигрывается в центре первого звена, и теперь только от него зависит, оправдает ли он надежды.

Предсезонка: 7 игр, 3+1 очков

Любопытный факт – пока что «Локомотив» не проигрывал, если Ратти набирал очки. Конечно, в сезоне эта тенденция вряд ли сохранится, но если голы и передачи канадца будут приносить «железнодорожникам» победы, почему нет? Нападающего, который в «Эдмонтоне» временами играл даже в связке с Макдэвидом, в КХЛ привело желание играть важную роль в команде. Рэтти выходит в первом звене с Антоном Ландером, так что с этим проблем быть не должно.

«Раньше Канада превосходила Россию, теперь русские захватывают хоккей» Тай Ратти – о переходе в «Локомотив», о том, зачем Хичкок злил Тарасенко, и почему иностранцы плохо говорят о нашей стране.

Адам Рейдеборн

Предсезонка: 5 игр, %ОБ 90,7, КН 2,6

Рейдеборн выглядит котом в мешке – из Швеции раньше не уезжал, в сборную практически не привлекался, однако последние два года его признавали лучшим вратарём Шведской лиги, а в сезоне-2018/19 он дошёл с «Юргорденом» до финала.

Если опустить за скобки кошмарный первый матч предсезонки с «Барысом» (1:6), статистика у нового вратаря «Ак Барса» очень неплохая – он отразил 93,28% бросков и не пропускал более двух шайб. Если ставка на голкипера-легионера сработает, это станет приятным сюрпризом для казанцев.

Адам Рейдеборн Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

Предсезонка: 7 игр, 6+1 очков

Немецкие игроки – редкость для КХЛ, тем более если они не выходцы из СССР. Вообще-то, Мацек немец только по отцу, а родился в Канаде, там же делал первые шаги в хоккее, но большую часть профессиональной карьеры провёл на исторической родине, и только в прошлом сезоне поиграл в АХЛ.

Мацек на предсезонке показывает отличное голевое чутьё. Если он продолжит так же много забивать и в сезоне, то сможет включиться и в снайперскую гонку КХЛ.

Предсезонка: 7 игр, 1+3 очков

Как и немцы, швейцарцы в КХЛ появляются очень редко. Пока что у всего «Авангарда» дела идут не слишком гладко, и у Андригетто тоже. Кроме удачного матча с «Торпедо», где он поучаствовал в трёх голах своей команды, вспомнить нечего.

Андригетто пять лет провёл в НХЛ и АХЛ, отрезками играл довольно ярко. Если процесс адаптации не затянется, и он сможет вписаться в систему «Авангарда», швейцарцу по силам стать открытием сезона.

«Я знаю, как думают русские, ваши взгляды на жизнь, и мне они нравятся» Свен Андригетто – об «Авангарде» и Хартли, проблемах в общении с тренерами в НХЛ и дружбе с русскими игроками.

Предсезонка: 9 игр, 2+8 очков

Когда-то давно он блистал в «Сибири» на пару с юным Тарасенко, а потом уехал за океан. Первые пару лет в «Сент-Луисе» Лехтеря провёл достойно, набирая по 35-45 очков, а затем последовал резкий провал и ссылка в АХЛ.

Реанимировать карьеру в 31 год – задача не из лёгких, но пока у Лехтеря получается отлично. Для СКА, который после сезона-2018/19 лишился сразу двух топ-центров, он может стать настоящей палочкой-выручалочкой.

Йори Лехтеря Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Эдди Паскуале

Предсезонка: 5 игр, -

Паскуале всю жизнь провёл в АХЛ, лишь изредка его вызывали в основу команд НХЛ. Для «Барыса» это крайне любопытное приобретение. Предсезонку вратарь начал за здравие – три победы в трёх матчах, 95% отбитых шайб. С такими цифрами того и гляди, он может задвинуть в запас Хенрика Карлссона. Однако вторую часть сборов и матчи со швейцарскими командами канадец сыграл крайне неудачно, пропустив за две встречи семь шайб. Возможно, это лишь короткий неудачный отрезок, ведь до этого он с лёгкостью справился с «Автомобилистом», «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».