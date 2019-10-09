Сорокин на игроке, Билялетдинов на трибуне. Яркие фото победы ЦСКА над «Амуром»

8 октября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» хоккейный клуб ЦСКА оказался сильнее хабаровского «Амура» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Александра Гулявцева прервали удачную серию из трёх выигранных матчей.



Первые 20 минут встречи прошли без заброшенных шайб, на старте второго периода счёт открыл нападающий «армейской» команды Иржи Секач. На 41-й минуте ЦСКА упрочил преимущество, точный бросок в актив записал форвард Сергей Калинин. Вскоре защитник Алексей Марченко забил третий гол ЦСКА. За пять минут до сирены голом отметился форвард москвичей Максим Шалунов. Окончательный счёт в концовке установил нападающий «Амура» Томаш Зогорна.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Амур» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.