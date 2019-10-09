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«Барыс» одержал третью победу подряд, одолев «Салават Юлаев»

«Барыс» одержал третью победу подряд, одолев «Салават Юлаев»
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке уступил казахстанскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2. Для команды из Нур-Султана победа стала третьей подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Счёт во встрече был открыт в середине первого периода, заброшенной шайбой отметился защитник команды гостей Даррен Диц. На 35-й минуте форвард Сакари Маннинен сравнял счёт, забив свой первый гол за «Салават Юлаев». На старте третьего периода подопечные Андрея Скабелки вновь вышли вперёд, удачный бросок записал в актив нападающий Кёртис Валк. Больше в матче не было заброшенных шайб.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2019, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Барыс
Нур-Султан
0:1 Диц (Михайлис, Тангрэди) – 11:42' (5x5)   1:1 Маннинен (Умарк) – 34:49' (5x5)   1:2 Валк (Диц, Михайлис) – 44:18' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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