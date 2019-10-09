«Барыс» одержал третью победу подряд, одолев «Салават Юлаев»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке уступил казахстанскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2. Для команды из Нур-Султана победа стала третьей подряд.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Счёт во встрече был открыт в середине первого периода, заброшенной шайбой отметился защитник команды гостей Даррен Диц. На 35-й минуте форвард Сакари Маннинен сравнял счёт, забив свой первый гол за «Салават Юлаев». На старте третьего периода подопечные Андрея Скабелки вновь вышли вперёд, удачный бросок записал в актив нападающий Кёртис Валк. Больше в матче не было заброшенных шайб.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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