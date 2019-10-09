«Северсталь» — «Спартак»: Херсли сделал почти треть бросков гостей в створ — 10

Череповецкая «Северсталь» на домашней площадке одержала победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2.



Защитник «Спартака» Патрик Херсли сделал десять бросков в створ ворот «Северстали», это почти треть от всех бросков московской команды. Всего красно-белые сделали 34 броска.



Счёт во встрече был открыт на 12-й минуте, заброшенную шайбу записал в свой актив нападающий команды хозяев Сергей Монахов. В концовке второго периода «Северсталь» упрочила преимущество усилиями защитника Владислава Провольнева. На 47-й минуте Герман Грачёв забил третий гол череповецкого клуба, после которого «Спартак» произвёл замену вратаря. Вскоре гости размочили счёт, голом отметился форвард Артём Фёдоров. Окончательный счёт за 20 секунд до сирены установил защитник «Спартака» Яков Рылов.

«Спартак» отыграл две шайбы, но проиграл «Северстали»