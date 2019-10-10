Стали известны сроки восстановления основных голкиперов минского «Динамо»
Как стало известно «Чемпионату», голкиперы минского «Динамо» Юнас Энрот и Александр Осипков в ближайшее время не вернутся в строй и не помогут белорусскому клубу.
У Осипкова подозрение на надрыв паховых связок. По предварительным прогнозам, Александр пропустит больше месяца. У шведского вратаря диагностирован сбой сердечного ритма. Энрот пропустит от 10 до 14 дней.
На выезд минское «Динамо» отправилось с вратарской бригадой в составе Михаила Карнаухова и Никиты Толопило. В матче с рижским «Динамо» ворота «зубров» защищал 18-летний Толопило и допустил несколько ошибок, приведших к поражению команды Крэйга Вудкрофта.
«Зубры» занимают восьмое место в Западной конференции КХЛ, набрав 15 очков в 15 матчах.
Минское «Динамо» отправилось в поездку без двоих основных голкиперов
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