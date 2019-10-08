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Минское «Динамо» отправилось в поездку без двоих основных голкиперов

Минское «Динамо» отправилось в поездку без двоих основных голкиперов
Хоккей / КХЛ 0

24 игрока минского «Динамо» отправились в Ригу на матч с латвийскими одноклубниками, сообщается на официальном сайте «зубров». Ещё двое игроков присоединятся к команде Крэйга Вудкрофта в Хельсинки перед матчем с «Йокеритом».

Вратари: Михаил Карнаухов, Никита Толопило;

Защитники: Марк-Андре Граньяни, Дмитрий Дерябин, Стефан Эллиотт, Кирилл Готовец, Дмитрий Знахаренко, Олег Евенко, Роман Дюков, Владислав Еременко, Никита Устиненко, Даниил Бокун;

Нападающие: Вячеслав Грецкий, Артём Демков, Андрей Костицын, Франсис Паре, Александр Китаров, Андрей Степанов, Игорь Мартынов, Дрю Шор, Теэму Пулккинен, Евгений Ковыршин, Александр Когалёв, Андрей Павленко, Шейн Принс.

Пресс-служба «зубров» отмечает, что Андрей Павленко выведен из списка травмированных и сможет принять участие в матчах. В свою очередь голкипер Александр Осипков будет внесён в список травмированных. Прямо сейчас в списке травмированных находятся Никита Феоктистов, Александр Павлович, Павел Денисов и Сергей Костицын. Первый номер «зубров» Юнас Энрот не летит с командой по медицинским показаниям.

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