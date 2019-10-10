Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Варнаков — о юбилейном голе: постараюсь как можно быстрее преодолеть рубеж отца

Варнаков — о юбилейном голе: постараюсь как можно быстрее преодолеть рубеж отца
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Торпедо» Михаил Варнаков после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:2) прокомментировал достижение отметки 200 шайб за карьеру в КХЛ.

«Не только юбилейная шайба, любая шайба – приятно! Особенно когда команда выиграла при своих болельщиках. Лучшего для юбилейной шайбы и не могло быть. Наверное, уже сейчас все понимают, что мы одинаково ко всем готовимся. Все команды плюс-минус равные, несмотря на разницу в турнирной таблице, у всех игры складываются тяжело.

Следующий рубеж, чтобы догнать по количеству шайб отца, уже близко – осталось шесть шайб! Постараюсь как можно быстрее преодолеть этот рубеж. Каждая шайба – она особенная, по-своему тяжёлая, поэтому надо идти от игры к игре, от шайбы к шайбе», — цитирует Варнакова пресс-служба нижегородского клуба.

Варнаков стал четвёртым игроком, забросившим 200 шайб в КХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019