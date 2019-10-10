Варнаков — о юбилейном голе: постараюсь как можно быстрее преодолеть рубеж отца

Нападающий «Торпедо» Михаил Варнаков после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:2) прокомментировал достижение отметки 200 шайб за карьеру в КХЛ.
«Не только юбилейная шайба, любая шайба – приятно! Особенно когда команда выиграла при своих болельщиках. Лучшего для юбилейной шайбы и не могло быть. Наверное, уже сейчас все понимают, что мы одинаково ко всем готовимся. Все команды плюс-минус равные, несмотря на разницу в турнирной таблице, у всех игры складываются тяжело.
Следующий рубеж, чтобы догнать по количеству шайб отца, уже близко – осталось шесть шайб! Постараюсь как можно быстрее преодолеть этот рубеж. Каждая шайба – она особенная, по-своему тяжёлая, поэтому надо идти от игры к игре, от шайбы к шайбе», — цитирует Варнакова пресс-служба нижегородского клуба.
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