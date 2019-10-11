Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
10 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Куньлунь Ред Стар» — «Нефтехимик» — 2:1 ОТ
КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2019, четверг. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 1
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Вонг (Шустр) – 12:51' (5x5) 1:1 Грошев (Порядин, Митчелл) – 46:20' (5x5) 2:1 Ип (Мёрфи) – 60:22' (3x3)
«Металлург» Мг — «Адмирал» — 3:4 ОТ
КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2019, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Мерескин (Глазачев, Воронин) – 01:24' (5x5) 0:2 Бакош (Юнг) – 08:43' (5x4) 1:2 Мозякин (Нестрашил, Паршин) – 17:24' (5x5) 2:2 Козун (Расмуссен, Потехин) – 24:27' (5x5) 3:2 Паршин (Мозякин, Верещагин) – 30:36' (5x5) 3:3 Глазачев (Воронин, Дьяков) – 41:47' (5x4) 3:4 Юнг (Альмквист) – 60:50' (3x3)
«Локомотив» — ХК «Сочи» — 1:0
КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2019, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Каюмов (Накладал, Алексеев) – 53:12' (5x4)
«Авангард» — «Амур» — 1:0
КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2019, четверг. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Войнов (Семёнов, Бек) – 23:45' (5x4)
СКА — «Автомобилист» — 2:1 ОТ
КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2019, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Лехтеря (Токранов, Ткачёв) – 21:19' (5x4) 1:1 Холланд (Березин, Секстон) – 42:08' (5x5) 2:1 Зуб (Плотников) – 60:47' (3x3)
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.
- 11 октября 2019
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- 10 октября 2019
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