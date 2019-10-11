Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

10 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Куньлунь Ред Стар» — «Нефтехимик» — 2:1 ОТ

«Металлург» Мг — «Адмирал» — 3:4 ОТ

«Локомотив» — ХК «Сочи» — 1:0

«Авангард» — «Амур» — 1:0

СКА — «Автомобилист» — 2:1 ОТ

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.