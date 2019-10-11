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Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева посетит матч «Торпедо» — «Салават»

Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева посетит матч «Торпедо» — «Салават»
Хоккей / КХЛ 0

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева будет присутствовать на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» — «Салават Юлаев». Встреча состоится в Нижнем Новгороде сегодня, 11 октября, и начнётся в 19:00 мск.

«В качестве почётного гостя сегодняшний матч с «Салаватом Юлаевым» посетит двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, заслуженный мастер спорта Елена Исинбаева», — сообщает пресс-служба нижегородского клуба в «Твиттере».

«Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 20 очков в 17 матчах регулярного чемпионата. Уфимский клуб располагается на седьмой строчке на Востоке, набрав в 15 матчах 17 очков.

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