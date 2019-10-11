«Торпедо» — «Салават Юлаев»: Цулыгин перетасовал все тройки нападения уфимцев
«Торпедо» и «Салават Юлаев» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Встреча состоится сегодня, 11 октября, начало — в 19:00 мск.
Главный тренер уфимцев Николай Цулыгин внёс изменения во все тройки нападения.
«Торпедо»:
Тихомиров (Мольков);
Баранцев — Орлов, Жафяров — Шрёдер — Шенфельд;
Дженовэй — Мишарин, Бочаров — Хауден — Варнаков;
Волченков — Аляев, Веряев — Белевич — Ураков;
Зборовский, Шахворостов — Щехура — Гончарук.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Метсола);
Ларсен — Панин, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;
Коледов — Лисовец, Сошников — Маннинен — Бурмистров;
Арзамасцев — Гареев, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Пустозёров, Гиматов — Картаев — Баранов.
- 11 октября 2019
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