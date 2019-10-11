«Торпедо» — «Салават Юлаев»: Цулыгин перетасовал все тройки нападения уфимцев

«Торпедо» и «Салават Юлаев» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Встреча состоится сегодня, 11 октября, начало — в 19:00 мск.



Главный тренер уфимцев Николай Цулыгин внёс изменения во все тройки нападения.



«Торпедо»:



Тихомиров (Мольков);

Баранцев — Орлов, Жафяров — Шрёдер — Шенфельд;

Дженовэй — Мишарин, Бочаров — Хауден — Варнаков;

Волченков — Аляев, Веряев — Белевич — Ураков;

Зборовский, Шахворостов — Щехура — Гончарук.



«Салават Юлаев»:



Кареев (Метсола);

Ларсен — Панин, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;

Коледов — Лисовец, Сошников — Маннинен — Бурмистров;

Арзамасцев — Гареев, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Пустозёров, Гиматов — Картаев — Баранов.