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«Торпедо» — «Салават Юлаев»: Цулыгин перетасовал все тройки нападения уфимцев

«Торпедо» — «Салават Юлаев»: Цулыгин перетасовал все тройки нападения уфимцев
Хоккей / КХЛ 0

«Торпедо» и «Салават Юлаев» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Встреча состоится сегодня, 11 октября, начало — в 19:00 мск.

Главный тренер уфимцев Николай Цулыгин внёс изменения во все тройки нападения.

«Торпедо»:

Тихомиров (Мольков);
Баранцев — Орлов, Жафяров — Шрёдер — Шенфельд;
Дженовэй — Мишарин, Бочаров — Хауден — Варнаков;
Волченков — Аляев, Веряев — Белевич — Ураков;
Зборовский, Шахворостов — Щехура — Гончарук.

«Салават Юлаев»:

Кареев (Метсола);
Ларсен — Панин, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;
Коледов — Лисовец, Сошников — Маннинен — Бурмистров;
Арзамасцев — Гареев, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Пустозёров, Гиматов — Картаев — Баранов.

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