«Йокерит» одолел минское «Динамо» и продлил победную серию до пяти матчей

«Йокерит» принимал в Хельсинки минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. «Йокерит» одержал пятую победу подряд.
«Шуты» открыли счёт на 8-й минуте матча стараниями Ессе Йоэнсуу, совершившего проход через всю площадку. «Зубры» восстановили равновесие в начале второго периода благодаря точному броску Андрея Степанова, реализовавшего большинство. На 33-й минуте минчане впервые в матче вышли вперёд после гола Александра Когалева. Финский клуб отыгрался в третьем периоде стараниями Вели-Матти Савинайнена. В середине третьего периода Брайан О’Нилл поразил ворота минчан в меньшинстве.
13 октября «Йокерит» примет в Финляндии «Салават Юлаев», а команда Крэйга Вудкрофта в этот же день встретится в Подольске с «Витязем».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
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