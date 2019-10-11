«Йокерит» одолел минское «Динамо» и продлил победную серию до пяти матчей

«Йокерит» принимал в Хельсинки минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. «Йокерит» одержал пятую победу подряд.



«Шуты» открыли счёт на 8-й минуте матча стараниями Ессе Йоэнсуу, совершившего проход через всю площадку. «Зубры» восстановили равновесие в начале второго периода благодаря точному броску Андрея Степанова, реализовавшего большинство. На 33-й минуте минчане впервые в матче вышли вперёд после гола Александра Когалева. Финский клуб отыгрался в третьем периоде стараниями Вели-Матти Савинайнена. В середине третьего периода Брайан О’Нилл поразил ворота минчан в меньшинстве.



13 октября «Йокерит» примет в Финляндии «Салават Юлаев», а команда Крэйга Вудкрофта в этот же день встретится в Подольске с «Витязем».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.