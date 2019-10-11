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«Йокерит» одолел минское «Динамо» и продлил победную серию до пяти матчей

«Йокерит» одолел минское «Динамо» и продлил победную серию до пяти матчей
Хоккей / КХЛ 0

«Йокерит» принимал в Хельсинки минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. «Йокерит» одержал пятую победу подряд.

«Шуты» открыли счёт на 8-й минуте матча стараниями Ессе Йоэнсуу, совершившего проход через всю площадку. «Зубры» восстановили равновесие в начале второго периода благодаря точному броску Андрея Степанова, реализовавшего большинство. На 33-й минуте минчане впервые в матче вышли вперёд после гола Александра Когалева. Финский клуб отыгрался в третьем периоде стараниями Вели-Матти Савинайнена. В середине третьего периода Брайан О’Нилл поразил ворота минчан в меньшинстве.

13 октября «Йокерит» примет в Финляндии «Салават Юлаев», а команда Крэйга Вудкрофта в этот же день встретится в Подольске с «Витязем».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Йоэнсуу (Кивистё) – 07:52' (5x5)   1:1 Степанов (Шор, Евенко) – 22:51' (5x4)   1:2 Когалев (Шор) – 32:04' (5x5)   2:2 Савинайнен (Хаапала, Регин) – 46:54' (5x5)   3:2 О'Нилл (Лепистё, Савинайнен) – 50:16' (4x5)
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