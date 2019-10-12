Бобровский о сейве в ОТ: всегда борюсь до конца, каждый сейв идёт в копилочку

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отметился в матче с «Баффало Сэйбрз» 32 сейвами и красивой игрой без клюшки в овертайме. Матч состоялся в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершился со счётом 3:2 Б в пользу хозяев.

«Конечно, какие-то моменты нам ещё надо улучшать, но во втором периоде ребята проявили характер, вернулись в игру. Сравняли счёт за 10 секунд до конца, такие вещи сплачивают команду, заставляют всех верить друг в друга. К сожалению, мы не выиграли, но одно очко тоже важно для нас. Мой сейв без клюшки в овертайме? Всегда стараешься бороться до конца, остановить броски, всё идёт в копилочку», — приводит слова Бобровского FOX Sports.

Посмотреть видео можно в «твиттере» FOX Sports Florida & Sun.