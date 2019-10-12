«Баффало» обыграл «Флориду». Бобровский пропустил 2 шайбы, у Дадонова – гол.
Баффало Сэйбрз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз». Матч состоялся в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершился со счётом 3:2 Б в пользу хозяев.
В составе победителей отличился Юхан Ларссон и Марко Сканделла. Победный буллит реализовал Кейси Миттельштадт.
За «Флориду» шайбу забросил российский нападающий Евгений Дадонов и Майк Хоффман. Отметим, россиянин забил свой второй гол в новом сезоне НХЛ. Голкипер гостей Сергей Бобровский пропустил две шайбы.
В следующем матче «Баффало» сыграет с «Даллас Старз». «Флорида» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».
Видео с голом Евгения Дадонова доступно в официальном «твиттере» «Флориды».
НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ларссон (Окпосо, Гиргенсонс) – 39:29' (5x5) 2:0 Сканделла (Окпосо, Гиргенсонс) – 42:02' (5x5) 2:1 Дадонов (Юбердо, Мальгин) – 46:15' (5x5) 2:2 Хоффман (Дадонов, Трочек) – 59:49' (6x5) 3:2 Айкел – 65:00' ( ПБ)
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