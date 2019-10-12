«Баффало» обыграл «Флориду». Бобровский пропустил 2 шайбы, у Дадонова – гол.

Баффало Сэйбрз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз». Матч состоялся в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершился со счётом 3:2 Б в пользу хозяев.

В составе победителей отличился Юхан Ларссон и Марко Сканделла. Победный буллит реализовал Кейси Миттельштадт.

За «Флориду» шайбу забросил российский нападающий Евгений Дадонов и Майк Хоффман. Отметим, россиянин забил свой второй гол в новом сезоне НХЛ. Голкипер гостей Сергей Бобровский пропустил две шайбы.

В следующем матче «Баффало» сыграет с «Даллас Старз». «Флорида» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

Видео с голом Евгения Дадонова доступно в официальном «твиттере» «Флориды».