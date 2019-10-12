«Нефтехимик» заключил контракты с Энлундом и Берглундом

«Нефтехимик» заключил однолетние односторонние контракты с финским форвардом Йонасом Энлундом и шведским нападающим Якобом Берглундом. Об этом сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
31-летний Энлунд в прошлом сезоне защищал цвета «Трактора». Финский нападающий провёл 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, записав на свой счёт пять заброшенных шайб и 13 результативных передач при показателе полезности «-13» и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф Энлунд принял участие в четырёх матчах и отметился одной результативной передачей.
27-летний Берглунд начал нынешний сезон в составе рижского «Динамо». Шведский хоккеист принял участие в восьми встречах регулярного чемпионата КХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей с показателем полезности «-3» и шестью минутами штрафа. Впоследствии руководство рижан расторгло контракт с игроком.
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