Рижское «Динамо» объявило об уходе нападающего Берглунда
Нападающий Якоб Берглунд покинул рижское «Динамо», информирует официальный сайт латвийского клуба. Рижане расторгли соглашение со скандинавским хоккеистом. Ранее сообщалось, что в ближайшее время команду покинет вратарь Кристерс Гудлевскис.
27-летний Берглунд в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 8 матчах, записав на свой счёт 4 (3+1) очка при показателе полезности «-3» и шести минутах штрафного времени. В среднем шведский нападающий проводил на льду около 14 минут за матч.
«Динамо» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В 11 матчах подопечные Гиртса Анкипанса набрали всего шесть очков. Ближайшую встречу в КХЛ рижане проведут дома с «Авангардом» 2 октября.
Sportacentrs: Гудлевскиc покинет рижское «Динамо», Третьяк остаётся
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