Кэлоф: во многих матчах «Трактору» приходится догонять, проявляем характер

Нападающий челябинского «Трактора» Эндрю Кэлоф поделился впечатлениями от проигранного матча с «Адмиралом» (2:3 Б).



«Начали не очень, пропустили быстрые голы. Сражались, сравняли счёт, могли выигрывать в овертайме. Во многих матчах нам приходится догонять, проявляем характер, который нам поможет на протяжении всего сезона. Буллиты будем отрабатывать. То очко, которое мы сегодня набрали, возможно, поможет нам при борьбе за плей-офф» – передаёт слова Кэлофа корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.



Счёт был открыт уже на 21-й секунде, заброшенной шайбой отметился защитник команды гостей Александр Осипов. В концовке первого периода подопечные Сергея Светлова упрочили преимущество, шайбу в актив записал форвард Мартин Бакош. На 34-й минуте «Трактор» сократил отставание, гол на свой счёт записал защитник Дмитрий Калинин. На 57-й минуте хозяева сравняли счёт усилиями форварда Лукаша Седлака. Встреча перешла в овертайм, где не было заброшенных шайб. В серии буллитов сильнее оказались гости, решающий бросок сделал Олег Ломако.



«Трактор» отыгрался с 0:2, но проиграл «Адмиралу»