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«Трактор» отыгрался с 0:2, но проиграл «Адмиралу»

«Трактор» отыгрался с 0:2, но проиграл «Адмиралу»
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» на домашней площадке потерпел поражение от «Адмирала» из Владивостока в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:3 Б. «Трактор» проиграл третий матч из пяти последних, дальневосточная команда одержала четвёртую подряд победу.

Счёт был открыт уже на 21-й секунде, заброшенной шайбой отметился защитник команды гостей Александр Осипов. В концовке первого периода подопечные Сергея Светлова упрочили преимущество, шайбу в актив записал форвард Мартин Бакош. На 34-й минуте «Трактор» сократил отставание, гол на свой счёт записал защитник Дмитрий Калинин. На 57-й минуте хозяева сравняли счёт усилиями форварда Лукаша Седлака. Встреча перешла в овертайм, где не было заброшенных шайб. В серии буллитов сильнее оказались гости, решающий бросок сделал Олег Ломако.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2019, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Осипов (Бутузов, Бакош) – 00:20' (5x5)   0:2 Бакош (Альмквист) – 19:22' (5x5)   1:2 Калинин (Попов, Кручинин) – 33:56' (5x5)   2:2 Седлак (Виртанен) – 56:47' (5x4)   2:3 Ломако – 65:00' ( ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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