Кокарев: «Спартака» хватило всего на одну шайбу, этого мало

Нападающий московского «Спартака» Денис Кокарев поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с хабаровским «Амуром» (1:2 Б).



«Мой 700-й матч в КХЛ? В принципе, я большого значения этому не придаю. На самом деле, это просто цифра, в этом ничего особенного нет. Самое главное было — это сегодняшняя игра. И жалко, что мы её проиграли. Нам надо сделать выводы и готовиться к следующему матчу.



Сегодня мы создали много хороших моментов и надо было просто их реализовывать. Всё было в наших руках, к тому же Гудачек — молодец, Юлиус тащил команду. К сожалению, нас хватило всего на одну шайбу. Этого мало.



Что с большинством? Мы работаем и уделяем очень серьезное внимание этому компоненту. Пока не очень выходит. Главное не опускать руки. Надо быть нацеленными на ворота, и шайба туда зайдёт», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Спартак» уступил «Амуру» в серии буллитов