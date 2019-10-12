«Спартак» уступил «Амуру» в серии буллитов

Московский «Спартак» на домашней площадке потерпел поражение от хабаровского «Амура» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 1:2 Б.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 35-й минуте, удачным броском отметился нападающий хабаровского клуба Томаш Зогорна. На 50-й минуте «Спартаку» удалось сравнять счёт, заброшенную шайбу в актив записал форвард Мартиньш Карсумс. Встреча перешла в овертайм, где вратари оставили ворота сухими. В серии буллитов сильнее оказалась команда из Хабаровска, решающий бросок реализовал форвард Игорь Руденков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

