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«Спартак» уступил «Амуру» в серии буллитов

«Спартак» уступил «Амуру» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» на домашней площадке потерпел поражение от хабаровского «Амура» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 1:2 Б.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 35-й минуте, удачным броском отметился нападающий хабаровского клуба Томаш Зогорна. На 50-й минуте «Спартаку» удалось сравнять счёт, заброшенную шайбу в актив записал форвард Мартиньш Карсумс. Встреча перешла в овертайм, где вратари оставили ворота сухими. В серии буллитов сильнее оказалась команда из Хабаровска, решающий бросок реализовал форвард Игорь Руденков.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Зогорна – 34:36' (5x5)   1:1 Карсумс (Никонцев, Ганзл) – 49:56' (5x5)   1:2 Руденков – 65:00' ( ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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