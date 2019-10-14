«Барыс» — «Адмирал»: стали известны составы команд
Стали известны составы казахстанского «Барыса» и «Адмирала» из Владивостока на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Нур-Султане состоится сегодня, 14 октября, начало матча — в 16:30 мск.
«Барыс»:
Паскуаль (Карлссон);
Маклюков — Диц, Михайлис — Найт — Старченко;
Клещенко — Блэкер, Пакаринен — Валк — Шевченко;
Семёнов — Метальников, Жайлауов — Сагадеев — Асетов;
Данияр, Мусоров, Панюков — Шестаков — Петухов.
«Адмирал»:
Олкинуора (Красоткин);
Альмквист — Осипов, Бакош — Юнг — Бутузов;
Мищенко — Козловский, Ломако — Вихарев — Дельнов;
Бобряшов — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин;
Островский, Ибатуллин, Лисин — Петров — Коннов.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
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