«Барыс» — «Адмирал»: стали известны составы команд

Стали известны составы казахстанского «Барыса» и «Адмирала» из Владивостока на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Нур-Султане состоится сегодня, 14 октября, начало матча — в 16:30 мск.



«Барыс»:



Паскуаль (Карлссон);

Маклюков — Диц, Михайлис — Найт — Старченко;

Клещенко — Блэкер, Пакаринен — Валк — Шевченко;

Семёнов — Метальников, Жайлауов — Сагадеев — Асетов;

Данияр, Мусоров, Панюков — Шестаков — Петухов.



«Адмирал»:



Олкинуора (Красоткин);

Альмквист — Осипов, Бакош — Юнг — Бутузов;

Мищенко — Козловский, Ломако — Вихарев — Дельнов;

Бобряшов — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин;

Островский, Ибатуллин, Лисин — Петров — Коннов.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20