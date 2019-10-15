Сушинский: «Авангард» не может сплотиться. Нет того, что было в прошлом сезоне

Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский поделился мнением о выступлении омской команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20. Сейчас «Авангард» занимает третье место в Восточной конференции, имея на своём счету 23 очка после 16 матчей.
«Франсон уже катался в общей группе, усиления состава пока не ищем.
Не хочу оценивать сезон какими-то отрезками. Весь чемпионат необходимо оценивать. Пока не вижу в «Авангарде» того, что было в том сезоне. Это и с травмами связано, но команда не может сплотиться. Много новичков пришло.
На Востоке уровень вырос, мне кажется, а не упал. Смотрите, какой сильный «Ак Барс», поднялась «Сибирь», поднялся «Адмирал»», — передаёт слова Сушинского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
- 15 октября 2019
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