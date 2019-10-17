Гол Кузнецова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком матча стал защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон, который набрал 3 (1+2) очка. Голом в составе победителей отметился Евгений Кузнецов. Капитан «столичных» Александр Овечкин заработал 1 (0+1) балл при показателе полезности «-1». Голкипер хозяев Илья Самсонов отразил 29 бросков из 32.

Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев провёл на льду 13 минут, нанёс пять бросков в створ ворот и отметился заброшенной шайбой.