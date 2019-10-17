Гол Кузнецова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто»
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Самым результативным игроком матча стал защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон, который набрал 3 (1+2) очка. Голом в составе победителей отметился Евгений Кузнецов. Капитан «столичных» Александр Овечкин заработал 1 (0+1) балл при показателе полезности «-1». Голкипер хозяев Илья Самсонов отразил 29 бросков из 32.
Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев провёл на льду 13 минут, нанёс пять бросков в створ ворот и отметился заброшенной шайбой.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Капанен (Мур) – 04:37' (4x5) 0:2 Михеев (Капанен, Холл) – 10:58' (5x5) 1:2 Врана (Карлсон, Хэтэуэй) – 18:59' (5x5) 2:2 Кузнецов (Карлсон, Хагелин) – 25:07' (5x5) 3:2 Бекстрём (Оши, Дженсен) – 25:18' (5x5) 4:2 Карлсон (Овечкин, Бекстрём) – 26:25' (5x3) 4:3 Таварес (Маззин, Капанен) – 57:27' (6x5)
- 17 октября 2019
-
04:51
-
04:44
-
03:56
-
03:39
-
03:30
-
03:00
-
02:49
-
02:43
-
01:59
-
01:37
-
00:00
- 16 октября 2019
-
23:59
-
23:36
-
23:30
-
23:21
-
23:00
-
22:47
-
22:37
-
22:33
-
22:31
-
22:25
-
22:22
-
22:12
-
22:09
-
21:58
-
21:51
-
21:49
-
21:46
-
21:42
-
21:38
-
21:26
-
21:19
-
21:05
-
20:31
-
19:54
Партнерский контент