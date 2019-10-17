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Гол Кузнецова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто»

Гол Кузнецова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто»
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком матча стал защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон, который набрал 3 (1+2) очка. Голом в составе победителей отметился Евгений Кузнецов. Капитан «столичных» Александр Овечкин заработал 1 (0+1) балл при показателе полезности «-1». Голкипер хозяев Илья Самсонов отразил 29 бросков из 32.

Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев провёл на льду 13 минут, нанёс пять бросков в створ ворот и отметился заброшенной шайбой.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Капанен (Мур) – 04:37' (4x5)   0:2 Михеев (Капанен, Холл) – 10:58' (5x5)   1:2 Врана (Карлсон, Хэтэуэй) – 18:59' (5x5)   2:2 Кузнецов (Карлсон, Хагелин) – 25:07' (5x5)   3:2 Бекстрём (Оши, Дженсен) – 25:18' (5x5)   4:2 Карлсон (Овечкин, Бекстрём) – 26:25' (5x3)   4:3 Таварес (Маззин, Капанен) – 57:27' (6x5)
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