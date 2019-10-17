«Ак Барс» может обменять Эмиля Гарипова

«Ак Барс» рассматривает вариант с обменом голкипера Эмиля Гарипова, информирует «Спорт Бизнес Online».



По информации источника, казанский клуб готов рассмотреть варианты обмена Гарипова и даже уже сообщил об этом агенту хоккеиста Станиславу Романову. Руководство «Ак Барса» предложило Гарипову продлить контракт ещё на один сезон, но при этом зарплата вратаря становилась бы существенно меньше. Сторона голкипера отказалась от таких условий.



28-летний Гарипов не принимал участия в официальных матчах с декабря 2018 года, после чего восстанавливался после травмы спины. Хоккеист дебютировал в КХЛ в 2011 году, а спустя семь лет стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского клуба.



В 2009 году Гарипов стал серебряным призёром юниорского чемпионата мира.

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