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«Сент-Луис» проиграл «Ванкуверу», у Тарасенко гол и нереализованный буллит

«Сент-Луис» проиграл «Ванкуверу», у Тарасенко гол и нереализованный буллит
Хоккей / НХЛ 0

«Сент-Луис Блюз» проиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась в серии буллитов со счётом 3:4.

В основное время матча у хозяев отличились Робби Фаббри, Алекс Пьетранджело и Владимир Тарасенко. За «Ванкувер» голы забили Майкл Ферланд, Джей Ти Миллер и Бо Хорват. В серии буллитов игроки «Блюз» промахнулись 6 раз, Тарасенко не попал один раз, хоккеисты «Кэнакс» не забили 5 буллитов. Единственный точный бросок на счету нападающего «Ванкувера» Джоша Ливо.

Российский легионер «Блюз» Иван Барбашев отыграл 13.19, совершил 2 броска по воротам и выполнил 2 силовых приёма.

«Сент-Луис» потерпел 3-е поражение кряду. Победная серия «Ванкувера» продлилась до 4 матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Фаббри (Бозак, Стин) – 14:25'   1:1 Ферланд (Саттер, Эдлер) – 22:04'   2:1 Пьетранджело (Сундквист) – 22:47'   3:1 Тарасенко (Шварц, Шенн) – 23:34'   3:2 Миллер (Мотт, Майерс) – 33:22'   3:3 Хорват (Петтерссон, Ливо) – 52:05'   3:4 Ливо – 65:00' (ПБ)

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сент-Луис Блюз».

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