«Сент-Луис» проиграл «Ванкуверу», у Тарасенко гол и нереализованный буллит

«Сент-Луис Блюз» проиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась в серии буллитов со счётом 3:4.



В основное время матча у хозяев отличились Робби Фаббри, Алекс Пьетранджело и Владимир Тарасенко. За «Ванкувер» голы забили Майкл Ферланд, Джей Ти Миллер и Бо Хорват. В серии буллитов игроки «Блюз» промахнулись 6 раз, Тарасенко не попал один раз, хоккеисты «Кэнакс» не забили 5 буллитов. Единственный точный бросок на счету нападающего «Ванкувера» Джоша Ливо.

Российский легионер «Блюз» Иван Барбашев отыграл 13.19, совершил 2 броска по воротам и выполнил 2 силовых приёма.



«Сент-Луис» потерпел 3-е поражение кряду. Победная серия «Ванкувера» продлилась до 4 матчей.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сент-Луис Блюз».