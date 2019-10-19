«Салават Юлаев» и «Ак Барс» объявили составы на «зелёное дерби»

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 19 октября, начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
В составе «Ак Барса» отсутствует нападающий Станислав Галиев и защитник Микаэль Викстранд, пропускающий второй матч подряд.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Коледов, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;
Сергеев — Арзамасцев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;
Пашнин — Лисовец, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Пустозёров, Мухамадуллин, Солодухин — Картаев — Майоров.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов);
Яруллин — Фазылзянов, Азеведу — Кормье — Петров;
Юдин — Ожиганов, Воронков — Михеев — Зарипов;
Педан — Хенкель, Глухов — Основин — Фисенко;
Лямкин, Марушев, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.
- 19 октября 2019
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