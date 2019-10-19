«Салават Юлаев» и «Ак Барс» объявили составы на «зелёное дерби»

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 19 октября, начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



В составе «Ак Барса» отсутствует нападающий Станислав Галиев и защитник Микаэль Викстранд, пропускающий второй матч подряд.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Коледов, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;

Сергеев — Арзамасцев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;

Пашнин — Лисовец, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Пустозёров, Мухамадуллин, Солодухин — Картаев — Майоров.



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Яруллин — Фазылзянов, Азеведу — Кормье — Петров;

Юдин — Ожиганов, Воронков — Михеев — Зарипов;

Педан — Хенкель, Глухов — Основин — Фисенко;

Лямкин, Марушев, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.