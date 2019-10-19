Крикунов: в конце «Динамо» только защищалось. Сказалась дорога — спали 4,5 часа

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат выездного матча с «Куньлунь Ред Стар» (2:1).



«Начали неплохо. Заработали много удалений, но не забили, сколько хотели. Противник перехватил инициативу, и мы много оборонялись. Хорошо, что забили. В конце мы только защищались. Видимо, сказалась дорога, мы спали всего 4,5 часа. Играть было трудно. Ребята — молодцы, боролись до конца», — приводит слова Крикунова официальный сайт КХЛ.



Подопечные Владимира Крикунова открыли счёт на 8-й минуте стараниями Вадима Шипачёва, реализовавшего численный перевес. Этот гол стал для игрока 200-м в КХЛ. «Драконы» восстановили равновесие после точного броска Адама Кракнелла в большинстве. Московская команда вернула лидерство после гола Вячеслава Кулёмина на 45-й минуте.