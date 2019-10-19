«Торпедо» отыгралось с 1:3 и победило «Йокерит» в овертайме

Финский «Йокерит» на домашней площадке потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:4 ОТ.



Команде гостей удалось быстро открыть счёт, заброшенной шайбой отметился нападающий Антон Шенфельд. До конца первого периода «Йокерит» сумел отыграться и выйти вперёд, точные броски в актив записали форварды Вели-Матти Савинайнен и Брайан О`Нилл. На 27-й минуте финский клуб упрочил преимущество благодаря голу Йона Нормана. На 55-й минуте гол забил форвард «Торпедо» Михаил Варнаков, вскоре защитник Георгий Мишарин восстановил равновесие на табло. Встреча перешла в овертайм, где победу гостям принёс Куинтон Хауден.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.