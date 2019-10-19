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«Торпедо» отыгралось с 1:3 и победило «Йокерит» в овертайме

«Торпедо» отыгралось с 1:3 и победило «Йокерит» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» на домашней площадке потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:4 ОТ.

Команде гостей удалось быстро открыть счёт, заброшенной шайбой отметился нападающий Антон Шенфельд. До конца первого периода «Йокерит» сумел отыграться и выйти вперёд, точные броски в актив записали форварды Вели-Матти Савинайнен и Брайан О`Нилл. На 27-й минуте финский клуб упрочил преимущество благодаря голу Йона Нормана. На 55-й минуте гол забил форвард «Торпедо» Михаил Варнаков, вскоре защитник Георгий Мишарин восстановил равновесие на табло. Встреча перешла в овертайм, где победу гостям принёс Куинтон Хауден.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 4
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Шенфельд (Жафяров, Варнаков) – 02:33' (5x4)   1:1 Савинайнен (Оксанен, Пильстрём) – 04:46' (5x5)   2:1 О'Нилл (Лепистё) – 12:45' (5x5)   3:1 Норман (Лепистё) – 26:15' (5x5)   3:2 Варнаков (Шенфельд, Жафяров) – 54:46' (5x4)   3:3 Мишарин (Бочаров) – 56:37' (5x5)   3:4 Хауден (Дженовей) – 63:55' (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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