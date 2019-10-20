Передача Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Филадельфию»

«Даллас Старз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

За «Даллас» результативной передачей отметился форвард Денис Гурьянов. Таким образом, россиянин набрал своё первое очко в новом сезоне НХЛ. Нападающий Александр Радулов провёл на площадке 15 минут и 2 секунды и не отметился результативными действиями.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на площадке 24 минуты и 7 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В параллельном матче «Коламбус Блю Джекетс» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:3. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков завершил матч с коэффициентом полезности «-1».