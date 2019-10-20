Передача Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Филадельфию»
«Даллас Старз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
За «Даллас» результативной передачей отметился форвард Денис Гурьянов. Таким образом, россиянин набрал своё первое очко в новом сезоне НХЛ. Нападающий Александр Радулов провёл на площадке 15 минут и 2 секунды и не отметился результативными действиями.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на площадке 24 минуты и 7 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
В параллельном матче «Коламбус Блю Джекетс» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:3. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Кутюрье (Конечны, Жиру) – 00:43' (5x5) 1:1 Хинц (Бенн, Перри) – 07:00' (5x5) 1:2 Линделль (Гурьянов, Перри) – 13:48' (5x4) 1:3 Перри (Хинц) – 41:24' (5x5) 1:4 Хейсканен (Сегин) – 58:05' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Барзал – 08:25' (5x5) 1:1 Джонс (Милано, Лилья) – 12:07' (5x5) 1:2 Дэл Колл (Бовиллье, Нельсон) – 16:32' (5x5) 2:2 Дженнер – 37:46' (5x5) 2:3 Нельсон (Ледди, Бовиллье) – 60:33' (3x3)
- 20 октября 2019
-
05:06
-
04:52
-
04:34
-
03:53
-
02:12
-
00:00
- 19 октября 2019
-
23:32
-
23:01
-
23:00
-
22:51
-
22:41
-
22:25
-
21:58
-
21:33
-
21:21
-
21:13
-
20:52
-
20:38
-
20:31
-
20:30
-
20:13
-
20:08
-
19:57
-
19:30
-
19:18
-
19:15
-
18:55
-
18:35
-
18:20
-
18:17
-
18:10
-
18:00
-
17:53
-
17:40
-
17:25
Партнерский контент