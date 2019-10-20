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Передача Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Филадельфию»

Передача Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Филадельфию»
Хоккей / НХЛ 0

«Даллас Старз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

За «Даллас» результативной передачей отметился форвард Денис Гурьянов. Таким образом, россиянин набрал своё первое очко в новом сезоне НХЛ. Нападающий Александр Радулов провёл на площадке 15 минут и 2 секунды и не отметился результативными действиями.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на площадке 24 минуты и 7 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В параллельном матче «Коламбус Блю Джекетс» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:3. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Кутюрье (Конечны, Жиру) – 00:43' (5x5)   1:1 Хинц (Бенн, Перри) – 07:00' (5x5)   1:2 Линделль (Гурьянов, Перри) – 13:48' (5x4)   1:3 Перри (Хинц) – 41:24' (5x5)   1:4 Хейсканен (Сегин) – 58:05' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Барзал – 08:25' (5x5)   1:1 Джонс (Милано, Лилья) – 12:07' (5x5)   1:2 Дэл Колл (Бовиллье, Нельсон) – 16:32' (5x5)   2:2 Дженнер – 37:46' (5x5)   2:3 Нельсон (Ледди, Бовиллье) – 60:33' (3x3)
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